Brandje door gedroogde bladeren en sigarettenpeuken 28 april 2018

02u32 0

Op het Dorp in Denderhoutem is gisteren rond de middag een kleine brand uitgebroken aan een gebouw. De brand ontstond in een afvoer tegen een woning waar enkele gedroogde bladeren en sigarettenpeuken in lagen. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk, maar de brand werd tijdig opgemerkt door de bewoner. Hij kon het vuur zelf doven, maar er was wel al wat rookontwikkeling aanwezig in het gebouw.





De brandweer van Aalst kwam enkel nog ter plaatse om het gebouw grondig te verluchten. Er vielen geen gewonden. (KBD)