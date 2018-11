Bpost schrapt twee rode brievenbussen in Denderhoutem en één in Haaltert Claudia Van den Houte

22 november 2018

17u06 0 Haaltert Bpost gaat drie rode brievenbussen weghalen in (Groot-) Haaltert. Het gaat om de brievenbus aan Dries 49 in Denderhoutem, Eigenstraat 79 in Denderhoutem en Stationsstraat 15 in Haaltert.

Bpost zal de komende maanden het aantal rode brievenbussen terugschroeven. Ze doet dat omdat er steeds minder brieven worden gepost aangezien er steeds meer gebruik wordt gemaakt van alternatieven zoals e-mail of sms om te communiceren. Daardoor zou het behoud van rode brievenbussen niet langer verantwoord zijn.

Bij het schrappen van rode brievenbussen wordt er wel rekening gehouden met drie criteria: het zijn de minst gebruikte bussen die verdwijnen, in elke gemeente is er minstens één brievenbus die na 17 uur nog wordt gelicht en 90 procent van de bevolking zal binnen een straal van 500 meter in een stedelijke omgeving (of 1.500 meter in een meer landelijke omgeving) over een brievenbus kunnen beschikken.