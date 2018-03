Boete en rijverbod voor overdreven snelheid 16 maart 2018

02u47 0 Haaltert Een wegentoezichter moest gisteren voor de rechtbank in Aalst verschijnen na een zware snelheidsovertreding op de N45.

B. reed 141 kilometer per uur, waar slechts 90 kilometer per uur is toegelaten. Dat de man bovendien nog voor de veiligheid moet zorgen op de weg, deed de wenkbrauwen van de politierechter toch even fronsen. B. zelf kwam niet opdagen in de rechtbank, maar liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Die vroeg om een milde straf. De politierechter veroordeelde hem tot een geldboete van 400 euro en een maand rijverbod. Dat rijverbod mag hij in het weekend uitvoeren. (KBD)