Boete en rijverbod na ongeval onder invloed 08 juni 2018

Veronique M. kreeg een geldboete van 3200 euro waarvan een groot deel met uitstel. Op 17 augustus 2017 reed ze in dronken toestand met haar wagen tegen een distributiekast in Haaltert. De vrouw vertrok nadien terug met haar wagen maar een getuige kon de nummerplaat lezen. Ze had 2,07 promille alcohol in haar bloed en was bovendien ook met haar gsm bezig achter het stuur. De politie van Haaltert/Denderleeuw trof haar even later aan bij een goede vriend van haar. Haar beschadigde voertuig stond voor de oprit en kwam overeen met de brokstukken die achtergebleven waren. De vrouw kreeg ook een rijverbod van een maand en drie weken opgelegd door de politierechter. (KBD)