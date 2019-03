Boekvoorstelling over liefdesverhalen tijdens bevrijding Claudia Van den Houte

12 maart 2019

11u16 0 Haaltert In het Sint-Martinusheem in Kerksken hoor je vrijdagavond de verhalen van Vlaamse meisjes die tijdens de bevrijding verliefd werden op een Brits militair.

De verhalen komen uit het nieuwe boek van Dirk Musschoot, dat hij om 19.30 uur zal voorstellen. Het boek vertelt ook enkele verhalen van meisjes uit onze streek. Zo trouwden Alice Vereecke (1927-2015) en Bill Bartlett (1920-1962) uit Exeter in het Engelse graafschap Devon op 6 juli 1946 in de pastorie van Hofstade. Alice trouwde in een jurk die gemaakt was uit een parachute omdat er geen geld was voor een mooie trouwjurk. Na een hartverscheurend afscheid op de pier in Oostende, ging het koppel in Bournemouth wonen. Ze kregen samen een dochter, Ruth. Na de dood van Bill, in mei 1962, keerde Alice terug naar België. Ze hertrouwde hier met een Vlaamse man.

Er was ook Raymond Frankcom (1924-2003), afkomstig uit Bristol, in het zuidwesten van Engeland, die trouwde met de Aalsterse Delphine Meersman (1926-2008). De twee woonden hun hele leven lang bij de ouders van Delphine, in de Naarstigheidstraat in Aalst. Raymond werkte in een schrijnwerkerij in Lede, waar ook zijn schoonvader werkzaam was. Het koppel kreeg twee kinderen: Sandra en Edwin.

Hugh Dillon (1918-1996), een Schotse infanterist die had meegeholpen Kerksken te bevrijden, werd verliefd op Lies De Schrijver (1925-2013). Hugh en Lies stapten op nieuwjaarsdag 1947 in het huwelijksbootje in het gemeentehuis van Kerksken en een dag later in de Sint-Martinuskerk. Tien maanden later kregen ze een zoontje, Michael, maar het jongetje overleed al na twee dagen. Overmand door verdriet verhuisden ze in januari 1948 naar het mijnstadje Muirkirk in Schotland, de geboorteplaats van Hugh. Daar begonnen ze een nieuw leven en kregen ze twee kinderen: Michael en Rita.