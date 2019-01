Bib bakt pannenkoeken voor Lichtmis Claudia Van den Houte

18 januari 2019

12u29 0 Haaltert In de bibliotheek van Haaltert worden er op zaterdag 2 februari pannenkoeken gebakken voor Lichtmis.

Pannenkoeken bakken is een oude traditie op Lichtmis. De Haaltertse bibliotheek trakteert op die dag al haar bezoekers in de hoofdbib en in het filiaal in Denderhoutem op een lekkere pannenkoek. Kinderen kunnen dan ook een pannenkoekenmannetje knutselen en luisteren naar een pannenkoekenverhaal.

Iedereen is welkom op zaterdag 2 februari van 9 uur tot 12 uur in de hoofdbib in de Achterstraat in Haaltert of in het bibfilaal in de Adv. De Backerstraat in Denderhoutem.