Betrapt op hardrijden én zonder keuring op de baan 17 april 2018

Yunus C. heeft zich gisteren moeten verantwoorden voor een snelheidsovertreding in Haaltert die hij op 9 januari van dit jaar beging. De jongeman was met een snelheid van 121 kilometer per uur aan het rijden waar er slechts 90 was toegelaten. Toen de politie hem staande hield bleek de man ook geen keuring te bezitten voor zijn voertuig. Het leverde de man een geldboete op van 640 euro. Zijn auto moet hij 15 dagen aan de kant laten staan. (KBD)