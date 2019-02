Bestuurster slipt op gladde wegdek Koen Baten

01 februari 2019

15u55 2

In de Eigenstraat in Denderhoutem is vrijdagochtend een bestuurster met haar voertuig tegen een wegversmalling terecht gekomen. De vrouw begon te slippen met haar voertuig op het gladde wegdek en kon haar wagen niet meer controleren. Haar auto, een Ford, liep schade op door de aanrijding en kon niet meer verder rijden. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. De hinder bleef beperkt.