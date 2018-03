Bestuurster gewond bij aanrijding 26 maart 2018

Een Kia en een Peugeot kwamen zaterdagvoormiddag rond 11.30 uur in aanrijding met elkaar ter hoogte van de Colruyt op de Kerkskenhoek in Haaltert. De Kia wilde de parking van de supermarkt verlaten, maar merkte niet op dat er een voertuig kwam aangereden richting Aalst. De Peugeot probeerde de wagen nog te ontwijken, maar het kwam toch tot een aanrijding. De bestuurster van de Kia raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De schade aan de voertuigen was aanzienlijk. De Kia is waarschijnlijk total loss. Beide wagens moesten getakeld worden. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Er ontstond lichte verkeershinder door de aanrijding. (KBD)