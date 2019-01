Bestuurder rijdt vitrine delicatessenzaak aan diggelen Koen Baten

13 januari 2019

10u21 0 Haaltert De eigenaars van Le Panier, een delicatessenzaak in de Stationsstraat in Haaltert, zijn gisternacht opgeschrikt door een stevige knal. Een 36-jarige bestuurder verloor in de scherpe bocht plots de controle over zijn stuur en richtte bijzonder veel schade aan.

Het ongeval gebeurde rond 04.30. De man probeerde nog te corrigeren, maar kwam met zijn Ford op het trottoir terecht, reed twee kleine trappen op en vernielde dan een deel van de vitrine van de zaak. Hij nam ook nog enkele bloembakken en brievenbussen mee en kwam in tegenovergestelde richting tegen betonnen paaltjes terecht.

De zaak bestaat nog maar vier jaar. De eigenaars wonen boven hun zaak en waren stevig onder de indruk maar haalden ook opgelucht adem dat niet heel hun zaak vernield werd. “Het is de eerste keer dat we dit meemaken. Leuk is het uiteraard niet, maar wij zijn toch ook blij dat de bestuurder zelf niet gewond raakte bij het ongeval", aldus de uitbaatster.

De bestuurder werd ter plaatse verhoord. De brandweer van Denderleeuw kwam ook ter plaatse om de gevel dicht te maken en de brokstukken op te ruimen. Er lag heel wat glas verspreid op de plaats van het ongeval. De zaak kan ondanks de tegenslag wel gewoon open blijven, al zal het nog een hele tijd duren voor de schade hersteld zal zijn.