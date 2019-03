Bestuurder merkt signalisatie aan wegenwerken te laat op en rijdt er op in Koen Baten

Op de expresweg in Haaltert ter hoogte van de het kruispunt met de Eigenstraat is een bestuurder ingereden op de signalisatie. Deze stond er geplaatst voor kleine wegenwerken die er uitgevoerd worden. De man reed in de richting van Ninove en merkte de opstelling vermoedelijk te laat op. Hij knalde vol op de signalisatie die door de aanrijding kantelde. Zijn voertuig vertoonde zware schade en is totaal vernield. De bestuurder raakte bij het ongeval niet gewond. Omdat de signalisatie plat op de weg kwam te liggen was er wel wat verkeershinder door het ongeval. Het verkeer moest er via de parkeerstrook langs rijden. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Het signalisatiebord moest met een kraan rechtgetrokken worden.