Bestuur wil pastorie verbouwen tot bib Claudia Van den Houte

24 juli 2018

Het gemeentebestuur van Haaltert plant een verbouwing van de pastorij van Denderhoutem. Het is de bedoeling dat het filiaal van de bibliotheek naar de pastorie in de Nieuwstraat wordt overgebracht.

Momenteel is het filiaal van de Haaltertse bibliotheek gevestigd in een gebouw in de Adv. De Backerstraat in Denderhoutem, aanpalend aan de zaal 'Hand in Hand'. "Wij huren als gemeente de huidige locatie", vertelt schepen van Gebouwen Lisa Houtman (sp.a). "De pastorij is eigendom van de gemeente. Nu ze leegstaat is het voor de gemeente financieel beter om de bib naar daar te laten verhuizen." Daarvoor is er eerst wel een verbouwing nodig. "Het gaat vooral om verstevigingswerken, zodat ook de verdieping van het gebouw geschikt is voor zware boekenrekken. Ook zal het gebouw rolstoeltoegankelijk worden gemaakt en komt er een lift." De pastorie is volgens Houtman een goede locatie voor de bib. "Ze is gelegen naast een speeltuinte, in het centrum, en ze is via voetwegen te bereiken vanaf de school en de sporthal." Houtman hoopt dat de werken nog dit jaar kunnen starten, zodat de bib tegen het einde van het jaar of ten laatste in het voorjaar van 2019 kan verhuizen. Daarvoor moet de gemeenteraad donderdag dan wel het licht op groen zetten - wat in Haaltert niet altijd vanzelfsprekend is.