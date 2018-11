Bestuur mag weer zelf beslissen over hogere bedragen, Centrumlijst misnoegd Claudia Van den Houte

27 november 2018

22u16 0 Haaltert De gemeenteraad heeft beslist om het maximumbedrag dat het schepencollege mag uitgeven zonder toestemming van de gemeenteraad te verhogen. Tijdens de periode van onbestuurbaar werd dat bedrag verlaagd.

Oppositiepartijen Centrumlijst en CD&V en Open en Liberaal hadden het bedrag dat het college van burgemeester en schepenen mag uitgeven voor opdrachten van dagelijks bestuur tijdens de onbestuurbaarheid eerst op nul euro gezet. Vanaf het begin van de onbestuurbaarheid van de gemeente, in juli 2016, moesten burgemeester en schepenen voor elke uitgave de toestemming van de gemeenteraad vragen. Sinds februari dit jaar kan het schepencollege weer zelf beslissen over uitgaven tot 8.500 euro, nog steeds een verlaagd bedrag.

Op de gemeenteraad werd nu beslist om dat bedrag op te trekken tot het wettelijke maximum van 144.000 euro. Centrumlijst v Haaltert vond dat bedrag te hoog en diende een amendement in om een lager bedrag goed te keuren, maar dat werd weggestemd. Nathalie Meganck (Centrumlijst) hekelde CD&V omdat die de vorige keren het bedrag mee had verlaagd, maar het voorstel van de meerderheid nu mee goedkeurde. CD&V zit nu nog in oppositie, maar zal vanaf januari deel uitmaken van de meerderheid. “Vanuit de oppositie ga je die bevoegdheid natuurlijk niet afgeven aan het college, maar vanuit de meerderheid kun je daardoor wel veel vlotter werken”, aldus Phaedra Van Keymolen (CD&V). “Je vertrouwt jezelf natuurlijk wel.”

