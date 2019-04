Bestuur houdt enquête om te werken aan ‘positief ondernemersklimaat’ Claudia Van den Houte

03 april 2019

15u41 2 Haaltert Het gemeentebestuur van Haaltert wil de volgende jaren werken aan een positief ondernemersklimaat en voert in dat kader een enquête.

Om met kennis van zaken van start te kunnen gaan, stelden Solva en het bestuur van Haaltert een enquête op voor ondernemers over thema’s die ze bezig houden, zoals ruimte om te ondernemen, mobiliteit, veiligheid en fiscaliteit. Ondernemers die actief zijn in Haaltert of zich als ondernemer in Haaltert willen vestigen, kunnen de enquête invullen op www.haaltert.be/ondernemersbevraging. De enquête moet de gemeente belangrijke informatie geven om de dienstverlening naar ondernemers te verbeteren.

Op het einde van de vragenlijst vinden de deelnemers een uitnodiging voor een infosessie waarop de resultaten van de bevraging gepresenteerd worden en krijgen ze de acties te horen die de gemeente zal nemen om te komen tot een ondernemersvriendelijker Haaltert. De gekende Haaltertse ondernemers ontvangen een brief met de oproep om deel te nemen.