Bestelwagen botst met tractor 31 mei 2018

Op de Eigenstraat in Denderhoutem aan het kruispunt met de Koekelberg gebeurde gisterenmiddag rond 16 uur een aanrijding. Een lichte vrachtwagen reed er in de richting van het centrum van Denderhoutem toen hij een landbouwvoertuig te laat opmerkte. Hij reed de tractor in de flank aan en zijn wagen liep aanzienlijke schade op. De chauffeur raakte als bij wonder niet gewond. De bestelwagen moest wel getakeld worden. (KBD)