Basisschool Sint-Gorik schenkt speelgoed aan Welzijnsschakel 't Klikt 02u45 0 Foto Claudia Van den Houte

Basisschool Sint-Gorik heeft speelgoed en droge voeding ingezameld en geschonken aan Welzijnsschakel 't Klikt, die armoede en sociale uitsluiting bestrijdt. De Welzijnsschakel heeft het speelgoed en de droge voeding op haar beurt geschonken aan de Haaltertse gezinnen die ze steunt. "Van de 150 gezinnen in armoede in Haaltert, bereiken we er 115", vertelt Els De Schryver van Welzijnsschakel 't Klikt. De gezinnen konden allemaal iets komen kiezen, zodat elk kind een kerstcadeautje kreeg.





(CVHN)