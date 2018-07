Bakkerij François opent nieuwe vestiging in Kerksken Claudia Van den Houte Koen Moreau

31 juli 2018

16u25 1 Haaltert Bakkerij François uit Mere heeft een nieuwe vestiging geopend op Kerkskendorp in Kerksken. De nieuwe bakkerij wordt uitgebaat door Tjorven François en Chayenne Christiaens, de zoon en schoondochter van Ivan François en zijn echtgenote Veerle van de bakkerij in Mere.

"Ik heb er vijf jaar weekendwerk gedaan en Tjorven werkt al meer dan twee jaar in de bakkerij in Mere zelf, waarmee we voor deze nieuwe bakkerij samenwerken", vertelt Chayenne. "Het brood en gebak wordt daar gemaakt en komt hier 's ochtends vers en warm toe. We zijn trouwens 'Kroonbakker'. Voor dat label krijgen we regelmatig controle en moeten we aan bepaalde normen voldoen."

"De nieuwe bakkerij is een uitbreiding van die in Mere. We kozen voor deze locatie omdat er hier in de buurt geen bakkerij was. Speciaal voor deze nieuwe bakkerij zal er trouwens nieuwe patisserie worden gemaakt."

De bakkerij is van dinsdag tot vrijdag open van 7 uur tot 18.30 uur, op zaterdag van 7.30 uur tot 18 uur en op zondag van 7.30 uur tot 14 uur.