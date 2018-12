Al 300 kerstballen besteld om Zoë te steunen op enkele dagen tijd Claudia Van den Houte

Al 300 kerstballen werden besteld bij radio P.R.O.S. om de vijftienjarige Zoë, die darmkanker heeft, te steunen.

Amper vier dagen geleden kondigden we de actie ‘steun Zoë’ van radio P.R.O.S. aan. Aan de studio van radio P.R.O.S. in Heldergem staat er een wensen(kerst)boom voor het goede doel. Wie een kerstbal koopt om op te hangen in de boom, steunt daarmee Zoë, een vijftienjarig meisje uit Denderleeuw die darmkanker heeft.

“Er werden al meer dan 300 kerstballen besteld en we moeten nog beginnen”, klinkt het bij radio P.R.O.S. “Bovendien heeft het UZ Gent er meteen wel 200 besteld. We gaan nog bomen moeten bijplanten.”

De grote kerstballen zijn tegen 2 euro te koop tijdens de jaarlijkse kerstshow van radio P.R.O.S. op zondag 16 december vanaf 13 uur in centrum De Kouter. Ze worden ook verkocht in de studio van radio P.R.O.S. in de Leistraat in Heldergem.