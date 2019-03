84-jarige spookrijder botst frontaal met tegenligger op N45 Koen Baten

03 maart 2019

23u32 17 Haaltert Op de expresweg tussen Ninove en Aalst is een 84-jarige Aalstenaar frontaal in aanrijding gekomen met een 35-jarige man uit Denderleeuw. De bejaarde man was op het moment dat het ongeval gebeurde in de verkeerde richting aan het rijden. Hoe hij daar terecht is gekomen is nog onduidelijk.

De klap was bijzonder hevig en beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Als bij wonder viel er slechts een lichtgewonde. De tachtiger reed op het moment dat de klap gebeurde in de richting van zijn thuisstad Aalst. De expresweg was een tijdje afgesloten voor het verkeer. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan te reinigen. Beide voertuigen zijn rijp voor de schroothoop en werden getakeld.