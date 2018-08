400 bezoekers voor zevende Ambachtendag Claudia Van den Houte

15 augustus 2018

20u38 0 Haaltert De zevende Ambachtendag in het Mini Museum Mussenzele in Haaltert was woensdag een succes. Er werden opnieuw verschillende ambachten gedemonstreerd.

Enkele ambachten die te zien waren aan het Mini Museum Mussenzele waren onder meer houtdraaien, mandenvlechten, spinnen en weven. Ook waren er enkele oude volksspelen zoals kepernagels hameren. Alles vond buiten plaats. In de tuin van het museum kon je genieten van een drankje en een hapje. Er was een barbecue, koffie en gebak, ijsjes en meer. 'Me folle goesting' zorgde voor de muziek. "Er zijn zo'n 400 bezoekers, ongeveer evenveel als de vorige jaren", zegt Joost De Kegel van het Mini Museum Mussenzele. "We hadden geluk met het weer. Helemaal in het begin zag het er niet zo goed uit, maar de zon is dan toch tevoorschijn gekomen. We zijn tevreden, maar missen onze voorzitter Rik De Schepper wel. Hij revalideert momenteel van een operatie aan de heup."