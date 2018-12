350 mensen feesten tijdens de kerstshow van radio P.R.O.S. Claudia Van den Houte

10u40 0 Haaltert De kerstshow van radio P.R.O.S. in Haaltert was opnieuw een succes. Een uitverkochte zaal met 350 aanwezigen genoot van de optredens in centrum De Kouter.

Radio P.R.O.S. is sinds 1 januari 2018 een internetradio, maar is nog steeds zeer populair. Ze houdt vast aan haar traditie om jaarlijks een kerstshow te organiseren. Tijdens de vijf uur durende show in De Kouter waren er tal van optredens. Zo stonden onder meer Danny Fabry, Luc Steeno, Davy Gilles en Sasha, en Fret Tet & the Swinging Tepelboys op het podium. Zij brachten veel ambiance in de keet.

Tijdens de kerstshow werden er ook kerstballen verkocht voor Zoë, een meisje uit Denderleeuw met darmkanker. De actie is zoals al bekend een succes.