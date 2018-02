204 bestuurders geflitst op Verkeersveilige Dag 28 februari 2018

02u53 0 Haaltert Tijdens de 'Verkeersveilige Dag' zijn gisteren 204 bestuurders in de Denderstreek geflitst. In totaal werden 1.648 voertuigen gecontroleerd.

Maar liefst 28 politiezones namen deel aan de actie. Provinciegouverneur Jan Briers kwam ook naar twee controles afgezakt in de Denderstreek om de politiediensten een hart onder de riem te steken, wat zeker welkom was in deze koude temperaturen. Briers bezoekt al een hele periode verschillende controles.





Hij vindt het belangrijk om overal langs te gaan en vindt de controles een pluspunt en wil hier met zijn bezoek de focus op leggen.





Gisteren ging hij langs op de controle op de N45 in Haaltert ter hoogte van het kruispunt met de Wilgenstraat. Op die baan zal binnenkort worden gewerkt met een trajectcontrole. Daarna zakte Briers ook nog af naar Okegem, bij Ninove, om ook daar een controle te bezoeken. In Haaltert en Denderleeuw werd er op vier locaties gecontroleerd.





In totaal werden 1.648 voertuigen gecontroleerd. Daarbij waren er 204 overtreders. Op de N45 was de hoogst gemeten snelheid 124 kilometer per uur. In de bebouwde kom werd een bestuurder betrapt met 82 kilometer per uur. De politie stelde ook vijf onmiddellijke inningen op voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. Zeven bestuurders werden betrapt met de gsm in de hand. De politie stelde ook een pv op voor niet-verzekering en voor een vervallen technische controle. Twee bestuurders moesten een boete betalen omdat ze een inhaalverbod negeerden. Vijf buitenlanders in overtreding moesten onmiddellijk betalen. Er werden geen rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. (KBD)