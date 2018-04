162 nieuwe bomen in geboortebos 18 april 2018

In het geboortebos in Heldergem hebben ouders een boompje aangeplant voor hun kind dat vorig jaar geboren werd. Het is al de 15de keer dat er geboorteboompjes werden aangeplant. Na de Holbeekweg, de Hoomweg en het Eiland, werd nu opnieuw verder geplant in de Hoomweg in Heldergem, al voor de vierde keer. In 2017 werden lokaal 162 kinderen geboren, waarvan 74 jongens en 88 meisjes.





(CVHN)