120 wandelaars voor een veilige fiets- en wandelroute 10 juli 2018

02u23 0

120 wandelaars hebben deelgenomen aan een actie van de Fietsersbond Haaltert voor een veilige fiets- en wandelroute tussen Haaltert en Denderhoutem. De wandelaars stapten in groep een veilig pad af tussen Haaltert en Denderhoutem. "Eén van de belangrijke functionele fietsroutes die ontbreekt is die tussen Haaltert en Denderhoutem", vindt de Fietsersbond. "We toonden met de wandeling aan dat er wel degelijk veilige alternatieven zijn voor voetgangers en fietsers die zich snel willen verplaatsen tussen deze twee gemeentes." De groep vraagt met deze actie aandacht van het gemeentebestuur om deze route op sommige plaatsen aan te passen en geschikt te maken voor de fietsers. "Zo kunnen de burgers beter worden gestimuleerd om hun auto eens aan de kant te laten en te kiezen voor de fiets voor hun functionele verplaatsingen."





(CVHN)