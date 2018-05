10.000-stappenclash 09 mei 2018

Haaltert neemt nog tot en met 31 mei deel aan de Vlaamse 10.000-stappenclash. Bedoeling is om met zoveel mogelijk mensen 10.000 stappen per dag te halen. De Vlaamse 10.000-stappenclash zoekt ook op zoek de gemeente met het meeste stappen na die actiemaand. Registreer je gratis op www.10000stappen.be en sluit aan bij de groep 'Haaltert'. Op de website of via de app van 10.000 stappen kan je online een stappendagboek bijhouden. Geef dagelijks je aantal stappen in en volg je route en tussenstand op de wereldkaart. Bovendien maken alle deelnemers wekelijks kans op prijzen. Naast de prijzen van de Vlaamse campagne, geeft de gemeente ook twintig powerbanks (externe batterij voor bvb. je smartphone) weg aan de Haaltertse groepsleden. Ze zoeken naar opvallende profielen bij haar groepsleden: de oudste, de jongste, evenveel stappen als de Sportfunctionaris en de Communicatieambtenaar, leukste profielfoto, het rondste eindgetal,... (CVHN)