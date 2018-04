"Wachten al twee maanden op 16.000 euro" ATOS/WORLDLINE STORTTE GELD HANDELAREN OP VERKEERDE REKENING KOEN BATEN

12 april 2018

02u36 0 Haaltert Ann Geerts en Patrick Sarrazyn wachten al twee maanden lang op een geldsom van 16.000 euro die Atos/Worldline op een verkeerde rekening heeft gestort. De twee baten een krantenwinkel en bakkerij uit en krijgen 60 procent van hun betalingen via bancontact, maar in februari ging er iets grondig mis.

De problemen met hun betaalautomaat, in krantenwinkel en bakkerij de Hobbit- GebakEnZo, begonnen op 9 februari. Gedurende twee weken lang kreeg Ann geen geld meer op haar rekening dat betaald werd via bancontact in haar zaak. "Normaal komt het bedrag van een hele dag twee dagen later op onze rekening terecht, maar ik merkte plots dat dit al een hele periode niet meer gebeurde en ben toen beginnen rondbellen", begint Ann haar verhaal.





Nadat ze het probleem de eerste keer aankaartte kreeg ze gewoon te horen dat er een dossier zou worden opgestart, maar er gebeurde lange tijd niets. "Ik bleef bellen en vragen wanneer het probleem zou opgelost worden, maar ik kreeg nooit gehoor. Ik heb dan zelf een aangetekend schrijven gericht, maar ook hier kwam maar geen antwoord op." Daarna werden het NSZ en de bank ingeschakeld. Ook zij pleegden meerdere telefoons en stuurden ook een aangetekend schrijven, maar vanuit Atos kwam er nog steeds geen reactie. "Pas op 28 februari kreeg ik een mail van Atos/Wordline dat ze een probleem hadden gevonden. Blijkbaar waren de bedragen telkens op een verkeerde rekening gestort en zouden ze er alles aan doen om het bedrag weer naar onze rekening te krijgen. Mondjesmaat kwamen enkele bedragen terug bij ons terecht, maar de grootste bedragen bleven achter, waardoor we nog altijd 16.000 euro te goed hadden."





Intussen moesten Ann en Patrick hun plan maar trekken. "Dat onze leveranciers betaalt moeten worden, was voor hen blijkbaar niet belangrijk, maar wij hebben wel al die tijd met problemen gezeten", klinkt het. De uitbaters kunnen dan ook niet begrijpen dat dit hele voorval zo lang bleef aanslepen. "Pas nadat ik dreigde om naar de media te stappen, kreeg ik een mail van Atos dat ze er alles aan zouden doen om het geld zo snel mogelijk op onze rekening te storten", aldus Ann. "Wij begrijpen ook echt niet hoe het geld op een andere rekening terecht kan komen. Wij hopen dat we nu alleszins snel ons geld zien. Ik weet ook zeker dat ik nu elke dag de rekening zal checken of alles klopt. Wij willen ook andere gebruikers waarschuwen dat ze toch uitkijken dat altijd alles in orde is. Want niet iedereen kijkt elke dag naar zijn rekening", besluit de vrouw.