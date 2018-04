"Vaders graf opeens verdwenen" YVAN HEKELT 'SNELLE ONTGRAVINGEN' DOOR GEMEENTE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

26 april 2018

02u51 0 Haaltert Yvan De Schrijver ging het graf van zijn vader bezoeken op het kerkhof, maar stelde vast dat het graf was verdwenen. De gemeente benadrukt dat ze de ontgravingen al meer dan een jaar had aangekondigd. "Maar een datum van ontgraving heb ik nooit gekregen", zegt De Schrijver.

"Ik was naar het kerkhof van Denderhoutem geweest om de graven van mijn moeder en mijn vader te bezoeken, maar het graf van mijn vader was weg", vertelt Yvan De Schrijver uit Denderhoutem. "Het was de verjaardag van mijn moeder en ik had bloemen meegebracht om bij de graven van mijn moeder en mijn vader in te planten. Het is enorm schrikken als je hier met je bloemen staat en je ziet dat heel het perk met graven van 1986 tot 2000 is verdwenen. De bulldozer stond er nog bij. Mijn vader overleed in juli 2000."





Cru

De Schrijver had vorig jaar wel de affiches gezien aan het kerkhof en aan de graven waarop de gemeente de ontgravingen had aangekondigd. "Ik heb aan de gemeente laten weten dat ik het nogal cru vond om al die graven in één keer weg te halen. Ook heb ik gezegd dat ik overwoog om een grafkelder aan te kopen, maar dat ik graag had gehad dat mijn vader bleef liggen waar hij lag. Dat bleek niet mogelijk te zijn. Je kon een grafkelder kopen - ook tijdelijk - , maar dan zou er toch nog een ontgraving gebeuren en zou je ook de herbegraving, een nieuwe kist en de grafkelder zelf moeten betalen. Alles samen kan dat gemakkelijk oplopen tot 3.000 euro. Jammer dat familieleden niet de kans kregen om bij te betalen zodat een graf kan blijven liggen."





De Schrijver vindt het erg dat hij nooit een datum heeft gekregen waarop zijn vader zou worden ontgraven. "Men heeft al die graven weggehaald zonder te verwittigen. Er hing een foto op mijn vaders graf die ik graag had gehad en ook een herinnering aan het feit dat hij medestichter was van Radio Atlantis-Radio P.R.O.S. Waarom kon de gemeente ons geen twee of drie weken voor de ontgravingen hebben verwittigd, zodat we die zaken konden weghalen? Dit is iets heel sentimenteel." De Schrijver is ook van mening dat de ontgravingen te vroeg gebeuren. "Ik begrijp dat mensen die al 30 jaar geleden overleden zijn en waarvan de nakomelingen misschien ook al overleden zijn, worden ontgraven, maar mensen die nog maar 15 jaar geleden overleden zijn?", aldus De Schrijver.





"Het gaat niet om gekochte grond, maar om graven zonder concessie. Die kunnen in Haaltert na 15 jaar ontruimd worden. Volgens het Vlaams decreet is dat maar 10 jaar", vertelt schepen van Begraafplaatsen Hans Sonck (N-VA). "De familie heeft een brief gekregen van de gemeente waarin stond dat ze een jaar tijd hadden om eventuele foto's en andere zaken te verwijderen. Het werd ook geafficheerd aan het kerkhof en aan de graven. Ze hebben zelf anderhalf jaar tijd gekregen. Er werden in Kerksken en Denderhoutem samen zo'n 400 graven ontruimd. We kunnen dus niet iedereen verwittigen van de datum van ontgraving, tenzij je dat zelf vraagt."