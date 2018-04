"Stilzitten? Nee, dat zit gewoon niet in mij" Flik op tv en in het echt, en binnenkort met Marie Verhulst in de horeca RUTGER LIEVENS

28 april 2018

02u35 0 Haaltert Andy Peelman (34), de 'yes-man' van de Vlaamse showbizz. Hij heeft 'ja' gezegd tegen het nieuwe tv-programma '2 sterren restaurant' en opent binnenkort samen met Marie Verhulst een visrestaurant in Gent. Nochtans kent Vlaanderen hem niet voor zijn kookkunsten, maar wel als politieagent Koen Baetens uit 'De Buurtpolitie'. "Ik kan geen nee zeggen", klinkt het met de glimlach.

Een dag telt 24 uren en die probeert Andy ten volle te benutten - zijn volgers op sociale media kunnen bijna niet meer volgen. Hij is te zien in De Buurtpolitie, loopt mee in de Q-Run, of ondersteunt wel ergens een actie voor het goede doel. "Kurt Rogiers vroeg me laatst nog hoe ik dat doe. Zelf sta ik er niet bij stil, maar stilzitten zit gewoon niet in mij. Al voel ik het soms wel. Tegenwoordig plof ik 's avonds in de zetel en blaas ik even. Maar 'nee' zeggen, is moeilijk. Gelukkig heb ik een vrouw die dat beter kan. Zij houdt de teugels strak."





Agent Andy Peelman van de Brusselse politie die Koen Baetens speelt in De Buurtpolitie. Hoe is dat gebeurd?

"Ik ben al van jongs af aan bezig met amateurtheater. In Lebbeke, waar ik vandaan kom, speelde ik bij 'Wij en Vrede'. Tien jaar geleden ben ik voor het eerst op televisie geweest. In het begin als figurant in programma's zoals Thuis en Familie. Soms mocht ik een zin zeggen, maar daar bleef het dan bij. Voor de Amerikaanse film 'The Fifth Estate' stond ik op de set met Daniel Brühl - een onvergetelijke ervaring. Ook in de Nederlandse film 'Het Bombardement' met Jan Smit ben ik te zien. Dat deed ik allemaal op vrije dagen. Vijf jaar geleden wilde VTM dan een nieuwe reeks starten en toen heb ik deelgenomen aan de casting van 'De Buurtpolitie'."





Een rol die je op het lijf geschreven is.

"Ja, maar dat ik ook echt een agent in Brussel was, dat wisten ze toen bij VTM nog niet. Toen we tijdens de auditie een rollenspel moesten spelen, bleek ik toch wel heel overtuigend een flik te kunnen neerzetten. (lacht) Ondertussen zitten we aan seizoen tien, zijn er twee films en werken we aan een derde, en is er een stripverhaal van de reeks."





Geef je soms tips aan de productie? Jij weet hoe de politie de dingen echt aanpakt.

"De Buurtpolitie is geen demofilm voor jonge rekruten, we maken televisie. Maar ik heb dat moeten leren. In de eerste seizoenen gebeurde het dat ik de makers zei: 'Zo doen we dat niet bij de politie'. Als je bijvoorbeeld een verdachte onder schot houdt, dan moet je opletten dat je collega niet in de vuurlijn staat. Maar bij opnames wijkt die theorie omdat je het anders niet in beeld krijgt. Ik heb het losgelaten. In 'Van Vlees en Bloed' worden worsten gedraaid op een manier waarvan de slager om de hoek zich misschien ook afvraagt wat ze in godsnaam aan het doen zijn."





Je zegt dat je een boek kan schrijven over je belevenissen bij de politie van Anderlecht. Overtreft de realiteit soms de fictie?

"Qua spektakel zijn realiteit en fictie aan elkaar gewaagd. Zo moesten we met de politie van Anderlecht eens ter plaatse komen voor een inbraak bij de Bond Moyson. De plofkoffer was ontploft, de biljetten lagen overal. Hoe we de dader konden vatten? Tussen die biljetten lag zijn rijbewijs. Zoiets kan ook perfect op tv."





Kan je als BV nog je job als agent uitvoeren?

"Sinds juni vorig jaar heb ik eigenlijk geen politiewerk meer gedaan. In de eerste jaren van De Buurtpolitie nam ik zes maanden loopbaanonderbreking en was ik zes maanden agent. Maar VTM bleef maar seizoenen bestellen en ik had steeds meer draaidagen. Dus nu werk ik nog tot 1 oktober volop voor televisie. Anderzijds is het goed dat ik in Brussel werk. Daar ben ik minder bekend. Al kan het wel voorvallen dat mensen me aanspreken wanneer ik op patrouille ben in het Westland Shopping Center. Dan kan er ook wel een foto af. Maar het is anders wanneer RSC Anderlecht een thuiswedstrijd speelt tegen een Vlaamse club en ik dienst heb. Mijn hond staat dan op scherp, er worden voetzoekers gegooid en er is veel rumoer. Op dat moment moeten ze mij niet aanspreken voor een selfie."





Gek toch, een agent die zo populair is. Tenslotte schrijven jullie ook boetes uit.

"Respect en beleefdheid zijn de codewoorden. Er zijn veertigduizend agenten in het land, maar één slechte ervaring met een flik kan het kapotmaken voor de rest. Zie ik iemand zonder gordel achter het stuur, dan wijs ik die persoon daar vriendelijk op. Pas als ik een tegendraadse reactie krijg, haal ik mijn pv-boekje boven. Nu, agent zijn is een topjob. En het is geweldig dat kinderen bij de politie willen gaan door Koen Baetens uit De Buurtpolitie. Het programma is reclame."





En nu moet je de keuken in voor '2 sterren restaurant'.

"Dat ligt niet helemaal buiten mijn 'comfort zone', hoor. Als 16-jarige heb ik nog weekendwerk gedaan in een restaurant en feestzaal. Het kokkerellen laat ik overigens aan Marie Verhulst. Ik zal in de zaal staan. Al is het toch nog anders, want in mijn weekendjob stond de zaal klaar en moest ik gewoon opdienen. Wat we in '2 sterren restaurant' doen, gaat toch nog wat verder."