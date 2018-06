'Skellekes' opent nieuwe brasserie 'Goestink' 22 juni 2018

Bjorn Van Schelvergem of 'Skellekes', ex-prins carnaval Denderleeuw, opent zaterdag een nieuwe brasserie in Haaltert. Brasserie 'Goestink' in de Burchtweg, niet ver van de kerk, biedt klassieke gerechten aan, zoals spaghetti, steak en zeetong. "Tussen 12 en 14 uur en tussen 18 en 20.30 uur is de keuken open. De prioriteit gaat naar eten, maar tussendoor kunnen mensen ook gewoon iets komen drinken", vertelt Van Schelvergem en zijn partner Tina Cleemput. Morgen is de officiële opening en kunnen mensen een kijkje komen nemen en genieten van een hapje en een drankje, maar een menu eten kan pas vanaf 4 juli. De brasserie heeft een terras met daarachter veel grasland. "We hebben al een pony, geitjes en ganzen en er komen nog dieren bij. Dat is leuk voor kinderen. Op vrijdag zullen we een menu klaarmaken met verse producten van de lokale markt." Van Schelvergem is kok-traiteur van beroep. "Op termijn is het de bedoeling dat de traiteurkeuken ook naar hier komt." (CVHN)