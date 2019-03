‘Meneer Zee’ te gast in bib voor vertelvoorstelling Claudia Van den Houte

15 maart 2019

10u30 0 Haaltert In de bibliotheek van Haaltert is er op zaterdag 16 maart een vertelvoorstelling van ‘Meneer Zee’. De voorstelling past in de Jeugdboekenmaand, die in het teken van vriendschap staat.

De vertelvoorstelling gaat over Galileo Hannibal Columbus Blauw, een vogeltje dat zich anders voelt. Galileo gaat op wereldreis en leert dat vriendschap het allerbelangrijkste is. Het is een voorstelling voor speelvogels en lachbekken van 6 tot 9 jaar en hun (groot-)ouders.

De voorstelling vindt plaats in Centrum De Warande op zaterdag 16 maart om 14 uur. Tickets kosten 3 euro of 1,5 euro aan kansentarief en kunnen besteld worden via www.bibart.be/webshop of aan de balie van de bibliotheek. Voor 5 UiTPASpunten kan je een gratis ticket verkrijgen in de bib.