‘Mekka van Driekoningen’ klaar voor belangrijkste evenement van het jaar Claudia Van den Houte

04 januari 2019

18u45 3 Haaltert Het ‘Mekka van Driekoningen’ viert zaterdag haar grootste feest van het haar. Tal van verklede groepen in Denderhoutem trekken weer langs ‘open huizen’ tijdens de grote Driekoningenwedstrijd om er een nummertje te brengen.

Het Driekoningenfeest start met de wedstrijd voor de jeugd. De jeugdgroepen bezoeken negen ‘open huizen’ tussen 9 uur en 13.30 uur. Om 15 uur is er de kindersterrenworp op het Pastorijplein door de jeugddriekoningen De Atomse Smoelentrekkers. Aansluitend vertrekt de stoet van verklede kinderen onder leiding van de koninklijke muziekmaatschappij Moed en Volharding naar zaal Hand in Hand. Daar vindt om 15.30 uur de prijsuitreiking plaats van de jeugdwedstrijd en van de sterrenworp.

De wedstrijd voor volwassenen loopt van 17.30 uur tot middernacht. De volwassen groepen brengen hun nummertje in elf ‘open huizen’. Om 18 uur wordt Hilde Houtman officieel aangesteld als Turfboerin en gebeurt de intronisatie van de Drie Koningen, dit jaar uitgebeeld door De Sjakosjenbond. Om 22.30 uur vindt de gouden sterrenworp plaats op het dorpsplein, gevolgd door vuurwerk. Rond 1 uur is er de prijsuitreiking van de sterrenworp en van de wedstrijd voor volwassenen in zaal Hand in Hand. Daarna volgt de langste nacht van Denderhoutem.