‘Jeugd van Lut en Jan’ zet toekomstige nieuwbouw in de kijker met zelfgemaakt kerstfilmpje Claudia Van den Houte

12 december 2018

15u43 0 Haaltert De leden van de vzw De Jeugd van Lut en Jan hebben een kerstfilmpje gemaakt om hun geplande nieuwe lokaal in de kijker te zetten.

De vzw De Jeugd van Lut en Jan richt zich op een nieuwe thuis voor de KSA Sint-Jan en de KSA Sint-Lut Haaltert. De gemeente sloot vorig jaar een erfpachtovereenkomst met de vzw voor twee percelen grond in de Wypenstalstraat. De vzw plant daar al een tijdje een nieuwbouw voor beide jeugdbewegingen. Op de bouwgrond waar de nieuwbouw komt, hebben de jeugdverenigingen nu een kerstfilmpje opgenomen. Daarin wordt het kerstverhaal in de ‘Wypenstal’ uitgebeeld.

“Het filmpje is bedoeld om ons lokalenprobleem een beetje in de kijker te zetten”, vertelt Lien Callebaut van de vzw De Jeugd van Lut en Jan. “Al komt er wel meer schot in de zaak: de architect is ermee bezig. We willen met het filmpje ook tonen dat hier ons nieuw lokaal komt, en we willen ons eigen bier ‘LutJan’tje’ in de kijker zetten.”

Dat bier verkoopt de vzw om de nieuwbouw te financieren. Een doosje met 3 flesjes bier kost 9 euro, een bak bier kost 50 euro. Bestellen kan door het bedrag over te schrijven op de rekening van De Jeugd van Lut en Jan VZW - BE11 0017 6401 7748 met vermelding ‘Bierpakket: aantal + adres’ of ‘Bak bier: aantal + adres’. Binnen een straal van 15 km rond de kerk van Haaltert worden de pakketjes binnen de week thuis geleverd.

Het filmpje is te bekijken op de Facebookpagina van De Jeugd van Lut en Jan: www.facebook.com/JeugdLutJan/videos/206322290256863/.