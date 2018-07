'Haaltert Feest' met Rode Duivels op groot scherm 05 juli 2018

Het 11-julicomité, de Feestraad en de Cultuurraad organiseren samen met de gemeente Haaltert op vrijdag en zaterdag 'Haaltert Feest', naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Vrijdag wordt de wekelijkse markt vanaf 9 uur omgedoopt tot een feestmarkt met gratis ijsjes, de muzikale bakfiets Tralalie, kinderanimatie, de beiaard van de Sint-Gorikskerk die wordt gespeeld en de wedstrijd 'win een fiets!' in samenwerking met de Marktcommissie. 's Avonds zijn er op het voetbalterrein Den Deysel in Denderhoutem gratis optredens van onder meer Lindsay en Yves Segers. De avondfestiviteiten gingen normaal pas vanaf 20 uur van start, maar door de wedstrijd van de Rode Duivels werd er één en ander gewijzigd. "We starten vrijdag al om 19 uur. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Brazilië zal te zien zijn op groot scherm", vertellen de organisatoren. "De optredens starten pas na de wedstrijd. Bij elke goal zal het nummer 'Congratulations' te horen zijn."





Op zondag barst er vanaf 11 uur een volksfeest los in en achter De Berwinne op de Middelkouter. Om 13 uur is er een barbecue waarvoor er kaarten tegen 5 euro te koop zijn bij de cultuurdienst in het gemeentehuis. Er is ook koffie en taart. De opbrengst gaat naar vzw Jeugd van Lut en Jan. Er zijn optredens van onder meer Duo J&M, Flago Vlagkunst en Sander Braeckman. Kinderen kunnen vrij spelen op het speelplein van BKO De Pagadder en er is kinderanimatie.





"Dit jaar maken we voor het eerst een heel weekend van de 11-juliviering. Het is de eerste keer dat we zo intenstief samenwerken." (CVHN)