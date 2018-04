'Dendervrienden van FACE' krijgen meer dan 10.000 euro steun 12 april 2018

De 'Dendervrienden van FACE', een groep vrijwilligers rond Etienne Cloots uit Haaltert, die zich al jaren bekommeren om het lot van de talrijke straatkinderen en wezen in Caïro, hebben steun gekregen vanuit verschillende hoeken. In V.B.S. De Bloesem in Kerksken deden de leerlingen een vastenvoettocht die 1.100 euro opbracht. Via het 11.11.11-fonds voor vierde pijlers kreeg hun project een subsidie van 1.000 euro. En last but not least kende de provincie Oost-Vlaanderen hen een subsidie toe van 8.000 euro. De fondsen zullen aangewend worden voor de werking van de 'Child Friendly School' die in het crisiscentrum van FACE de leerachterstand van de straatkinderen aanpakt.





(CVHN)