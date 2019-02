‘Dendervrienden van FACE’ blij met goed nieuws uit Egypte Claudia Van den Houte

19 februari 2019

17u33 1 Haaltert De ‘Dendervrienden van FACE’ hebben goed nieuws gekregen uit Egypte. ‘FACE for Children in Need’ is één van de organisaties waarop de bevoegde minister een beroep zal doen.

De ‘Dendervrienden van FACE’ zijn een groep vrijwilligers rond Etienne Cloots uit Haaltert. Hij bekommert zich al tientallen jaren om het lot van de straatkinderen in Caïro. De vrijwilligers organiseren activiteiten en zamelen fondsen in voor de Belgische NGO FACE for Children in Need, die in Caïro een crisiscentrum voor straatkinderen heeft opgezet en er vier weeshuizen heeft.

“Recent publiceerde de Egyptische krant ‘Daily News’ een uitgebreid artikel om het probleem van de naar schatting drie miljoen straatkinderen onder de aandacht te brengen, maar ook om het goede nieuws te melden dat de Egyptische regering, inclusief president – generaal Al Sisi (eindelijk) het probleem erkent en verschillende initiatieven neemt om miljoenen daklozen te helpen”, vertelt Etienne.

“Er werd een eerste budget van 50 miljoen Egyptische pond (ongeveer 2,5 miljoen euro) uitgetrokken door Ghadi Waly, minister van Sociale Solidariteit, die zal toezien op de efficiënte besteding van de hulp en daarvoor over heel het land interventieteams zal samenstellen. Voor de vorming van die teams doet zij een beroep op enkele organisaties met jarenlange ervaring op het terrein. Zij koos voor UNICEF, Save the Children fund, en … FACE for Children in Need. Dit is een bemoedigende erkenning voor FACE, maar tevens een stevige opkikker voor ons, de Dendervrienden van FACE.”