'Centrumlijst v Haaltert' met 14 nieuwelingen naar verkiezingen Claudia Van den Houte

04 september 2018

20u05 1 Haaltert 'Centrumlijst v Haaltert' heeft haar kandidaten bekendgemaakt voor 14 oktober. Ze trekt met 14 nieuwkomers van de 25 kandidaten naar de verkiezingen. Willy Michiels is geen kandidaat meer.

De eerste nieuwkomer op de lijst is Steven Knockaert, op de achtste plaats. Hij is momenteel voorzitter van de partij. Ander nieuwkomers zijn onder meer Anneke Spitaels, voorzitter van de KVLV Denderhoutem, Denise Van Poel, voorzitter van LIZO Haaltert, bestuurslid van OKRA en ondervoorzitster van de Cultuurraad. Kristof Reynaert en Kristof Lauwers zijn allebei actief in carnaval. Lauwers is ook actief in het jeugdvoetbal van FC Kerksken, net als kandidaat Patrick Marginet, die jeugdcoördinator is bij die club. Andere opvallende namen zijn onder andere Christine Buyl, de nieuwe uitbaatster van restaurant De Vondel en ex-uitbaatster van 't Horlogeken, Bea Van Droogenbroeck, voormalig uitbaatster van café 't Muisken en Wendy De Ridder, ex-organisatrice van de Boekentfeesten. Van Jeroen Wiggeleer, ook bekend al dj Franzke, was al bekend dat hij op de lijst zou staan. Hij is medelijstduwer, voor gemeenteraadslid Willy Impens.

De top drie was al bekend en bestaat uit ex-schepenen lijsttrekker Peter De Smet, Nathalie Meganck en Dany Van Den Steene (ex-Open en Liberaal), gevolgd door gemeenteraadslid Sofie Coppens en oud-burgemeester Roger Coppens. Oud-burgemeester Willy Michiels, de voormalige eigenaar van gokketen Napoleon Games, staat niet meer op de lijst. Eerder gaf hij al aan niet meer de ambitie te hebben om opnieuw burgemeester te zijn.

Centrumlijst v Haaltert gaat onder meer voor een evenwicht tussen aangenaam en comfortabel wonen met behoud van het landelijk karakter, zorgen voor ouderen en kinderen, het verlagen van de belastingen en het ondersteunen van verenigingen. "Centrumlijst v Haaltert drukt de resetknop in en gaat volop voor het modern Haaltert van morgen", aldus lijsttrekker Peter De Smet.