"Bladzijde die we kunnen omslaan" DRIE JAAR CEL EN 6.000 EURO BOETE VOOR DOODRIJDER MARIE-LOUISE ADRIAENS KOEN BATEN

30 januari 2018

02u44 0 Haaltert Lieven B. is door de Aalsterse politierechter veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar met uitstel. Daarbovenop kreeg hij ook een boete van 6.000 euro en verliest hij voor vijf jaar zijn rijbewijs. De voormalige BIVV-medewerker reed twee jaar geleden - onder invloed van alcohol en met te hoge snelheid - Marie-Louise Adriaens (79) dood. De familie kan zich vinden in de straf. "Het is een bladzijde die we kunnen omslaan, al zullen we het nooit vergeten", zegt dochter Thérèse Eeckhaut.

De twee dochters van Marie-Louise reageren nog steeds erg aangeslagen op de feiten. Ook kleindochters Saartje Tembuyser en Yentel De Troyer zijn het ongeval nog niet vergeten. "We zijn blij met de strenge straf die de rechter heeft uitgesproken. Hopelijk kunnen we het nu achterlaten, maar vergeten doen we nooit. We zijn opgelucht dat de rechter rekening heeft gehouden met dat hij bij het BIVV werkte en dat hij al eerdere overtredingen op zijn kerfstok heeft staan. Ook over zijn houding en het ontkennen van het ongeval reageerde politierechter Peter D'hondt fors", aldus Thérèse.





Het zware ongeval gebeurde op de Iddergemsesteenweg in Haaltert in de vroege avond. B. reed toen na een feestje met zijn vrouw naar huis toen het fout ging. Hij reed de 79-jarige vrouw langs achter aan, waardoor zij over de wagen werd gekatapulteerd. Ze had geen schijn van kans en stierf ter plaatse. Later bleek dat de man twee promille alcohol in het bloed had en te snel reed. De man bleef volhouden dat de vrouw zelf ook een stuurfout maakte, maar tijdens de zitting van 19 januari gaf hij toch toe dat het volledig zijn schuld was.





Tijdens het hele proces had de familie het moeilijk met de houding van Lieven B. "De man beweerde dat onze moeder ook een fout maakte. Hij schreef een brief met excuses via de burgemeester, maar nooit rechtstreeks aan ons. Hij gunde ons geen enkele blik en dat zorgde voor heel wat zout in de wonde", vertelt kleindochter Saartje. "Wees zo eerlijk om je fouten toe te geven en wacht niet tot twee weken geleden, want dat was bijzonder zwaar voor ons."





Foute attitude

Ook de advocaat van de nabestaanden, Kjell Verleysen, kon zich vinden in de straf. "Wij zijn tevreden met de zware straf die hij heeft gekregen. Ze is zwaar maar terecht. Zijn attitude na het ongeval was verkeerd en dat heeft de politierechter ook duidelijk gemaakt", aldus Verleysen. Of de beklaagde in beroep gaat is nog niet bekend. Als B. ooit weer wil rijden, moet hij opnieuw slagen in alle examens en zich laten testen bij een dokter op zijn rijgeschiktheid.