‘Bas in de wolken’ ten voordele van blijvende herinnering aan sterrenkindjes Claudia Van den Houte

15 november 2018

19u48 0 Haaltert In zaal Hand in Hand in Denderhoutem vindt vrijdag ‘Bas in de wolken, de warmste winteravond’ plaats. De actie is ten voordele van ‘Boven de wolken’, een vzw die professionele fotografen foto’s laat maken van sterrenkindjes.

Het wordt een gezellige avond, met foodtruck, drankjes en livemuziek. Er worden ook pannenkoekenplantjes en theelichthoudertjes verkocht. De zaal zal verwarmd zijn met kaarsen, lichtjes, lampionnen en meer.

“De gehele opbrengst gaat naar ‘Boven de wolken’, een organisatie die ons het allermooiste geschenk bezorgde, tientallen foto’s van de kleine Bas. Een blijvende herinnering die nooit zal vervagen”, aldus de organisatoren. “We hebben jullie er heel graag bij en zouden het fijn vinden te voelen dat Bas er altijd een beetje bij zal zijn.”

‘Bas in de wolken, de warmste winteravond’ vindt op vrijdag 16 november vanaf 17.30 uur plaats in zaal Hand in Hand, Advokaat de Backerstraat 55 in Denderhoutem. Meer informatie over ‘Boven de wolken’ via www.bovendewolken.be.