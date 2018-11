‘Bas in de wolken’ eert sterrenkindjes Claudia Van den Houte

16 november 2018

19u02 0 Haaltert Aan zaal Hand in Hand in Denderhoutem vond vrijdagavond ‘Bas in de wolken, de warmste winteravond’ plaats, een actie ten voordele van ‘Boven de wolken’. Die vzw laat professionele fotografen foto’s maken van sterrenkindjes.

Een fotografe van de vzw maakte ook foto’s van Bas, het kindje van Evelien Becque en Jonas Maldrie en broertje van Gust (15 maanden). “In september zijn we ons kindje verloren na een zwangerschap van ongeveer vier maanden”, vertelt Evelien. “Een fotografe van vzw Boven de wolken is toen foto’s komen nemen. Die mensen komen binnen de 24 uur naar het ziekenhuis, nemen foto’s en sturen die naar je door. Ze doen dat volledig gratis. De foto’s zijn voor ons van onschatbare waarde, want het zijn onze enige tastbare herinnering aan Bas.”

‘Bas in de wolken’ vond plaats in het tuintje van zaal Hand in Hand, dat gezellig was ingericht met lichtjes. Er waren drankjes, hapjes en muziek. “Ik wou iets organiseren ten voordele van de vzw omdat ik de fotografe die de foto’s komen nemen is, nooit echt heb kunnen bedanken. Terwijl haar foto’s voor mij goud waard zijn. Daarom wou ik iets voor de vzw terugdoen. Samen met vrienden en familie hebben we dit kunnen organiseren.”

“Het meest van al had ik behoefte aan een warme avond in het teken van Bas. Ik hecht meer belang aan de betekenis van de avond, het samenzijn voor Bas, dan aan wat het zal opbrengen.”