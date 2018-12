Haakgroep Sint-Vincentius zet zich in voor het goede doel Toon Verheijen

17 december 2018

19u56 0

De haakgroep van woonzorgcentrum Sint-Vincentius heeft een heel jaar gewerkt aan een leuke collectie spulletjes. Die verkopen ze nu tijdens de Kerstmarkt in Sint-Vincentius op 22 december. De opbrengst van de verkoop gaat naar vzw Feestvarken. Die organisatie brengt kinderarmoede in België onder de aandacht en deelt verjaardagspakketten uit aan gezinnen in kansarmoede. De pakketten bestaan uit een verjaardagscadeau, een traktatie om uit te delen op school en benodigdheden om thuis een feestje te kunnen organiseren.