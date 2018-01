Zolder Theater voert 'Schat, je bent een schat' op 02u26 0 Foto Sven Ponsaerts

Het Haachts Zolder Theater brengt eind januari als voorjaarsproductie het stuk 'Schat, je bent een schat'. De deurenkomedie van Paul Coppens in een regie van Jef Lemmens gaat over rokkenjager Mike, een hertrouwde man die tijdens de afwezigheid van Conny de bloemetjes wil buitenzetten. Maar dat is buiten enkele schilders, tante Lucienne en een ex-liefje gerekend... De voorstellingen vinden plaats op de vrijdagen 26 januari en 2 februari en de zaterdagen 27 januari en 3 februari in Zaal Onder de Toren, achter de kerk van Haacht. Aanvang telkens om 20 uur. De toegang bedraagt 8 euro. Reserveren via 016/60.53.58 of danny@hzt.be. Meer info: www.hzt.be.





(SPK)