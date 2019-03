Zeven voertuigen geflitst tijdens verkeerscontrole ADPW

11 maart 2019



In de nacht van zaterdag op zondag hield de lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen) een verkeerscontrole. Er werden 210 bestuurders onderworpen aan een ademtest. Drie bestuurders bliezen ‘alert’, eentje werd positief bevonden. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 14 dagen. Daarnaast werd er nog een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld voor niet in orde te zijn met de ‘technische eisen’. Tevens werd er proces-verbaal opgemaakt voor inschrijving voertuig en een proces-verbaal voor inbreuken op het rijbewijs.

De snelheidscontroles werden uitgevoerd op de Putsebaan en de Nieuwstraat in Keerbergen, de Werchtersesteenweg in Haacht en de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek. In totaal werden er zeven voertuigen geflitst, vier daarvan werden geflitst op de Nieuwstraat.