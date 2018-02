Xander De Rycke in Den Breughel 12 februari 2018

02u33 0

Stand-up comedian Xander De Rycke brengt op zaterdag 10 maart zijn nieuwe avondvullende show in GC Den Breughel in Haacht, Wespelaarsesteenweg 85. Quarter-Life Crisis is een bloemlezing van De Ryckes blik op de wereld, boordevol herkenbaarheden van het leven. Je kan het je zo banaal niet indenken of de gastheer deelt er zijn gedachten over. Aanvang om 20.15 uur. Tickets zijn aan 16 euro online te reserveren via website www.haacht.be/gcdenbreughel of www.ticketgang.be. (SPK)