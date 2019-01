Wouter Torfs geeft lesje in ondernemen KAR

16 januari 2019

21u21 0 Haacht Topondernemer Wouter Torfs, CEO van de gelijknamige schoenenketen, heeft woensdag een lezing gegeven aan een 80-tal laatstejaarsleerlingen van Don Bosco in Haacht. Hij gaf daarmee het startschot van de negende editie Ondernemers voor de Klas, het grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen.

Torfs gaf de jongeren een duidelijke boodschap mee: “Werk aan je attitude en je persoonlijke ontwikkeling. Heb eerder goesting om iets te ondernemen dan stil te staan bij je diploma. Als je kansen krijgt om ergens als jobstudent te werken, ga er dan voor, je zal ongetwijfeld meer leren uit de praktijk dan op de schoolbanken. En volg, ook bij je studiekeuze, altijd je buikgevoel. Neem risico’s en stel jezelf concrete doelen. Het gaat van jou een gelukkiger en ondernemender persoon maken.” Mini-ondernemer en laatstejaars Daan Drieman heeft alvast wat opgestoken van de les. “Ik loop ook met het idee rond om later een eigen bedrijf op te starten. Hij heeft me zeker gemotiveerd om zelf ondernemend te zijn. Als je probeert uit te zoeken wie je bent, wat je graag doet, waar je gelukkig van wordt, dan is alles mogelijk.” Klasgenote Kaat Debruyn sloot zich daarbij aan. “Ik vond het zeer interessant om eens het persoonlijk ondernemersverhaal van zo’n topondernemer te horen. De tips die hij ons aanreikte, neem ik zeker mee in mijn toekomstige carrière.” 450 ondernemers, bedrijfsleiders- en professionals zullen de komende acht weken in heel Vlaanderen 750 gastlessen geven aan laatstejaarsleerlingen uit het secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs. Op de affiche staan namen zoals Herman Van de Velde (Van de Velde Group), Bart Claes (JBC), Martine Reynaers (Reynaers Aluminium), Fons Leroy (VDAB) en Ben Spaas (Spaas Kaarsen). Het organiserende Vlajo hoopt zo 13.000 jongeren te bereiken.