Woninginbraak 28 februari 2018

In de Meerstraat in Haacht werd in de nacht van zondag op maandag ingebroken. De inbrekers konden via het dak van de veranda de woning betreden. Zij lieten heel wat wanorde achter. Wat ze precies hebben meegenomen, is vooralsnog onbekend. (ADPW)