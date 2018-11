Wilfried Vande Weyer (75) overleden KAR

12 november 2018

18u13 0 Haacht Wilfried Vande Weyer, gekend van juwelier Wilann in Haacht, is zaterdag op 75-jarige leeftijd overleden.

Vande Weyer was meer dan 30 jaar voorzitter van de Haachtse Handelaarsbond, stond mee aan de wieg van de Jan Primusfeesten en was bestuurslid van Unizo Haacht. In 1970 richtte hij zijn optiekzaak Wilann op langs de Stationsstraat. “Wij zijn allemaal down. Wij verliezen een kopstuk in onze gemeente”, reageert Eddy Jennes, mede-organisator van de Jan Primusfeesten en een dichte vriend. “Hij was een zachtaardige lieve gedreven man die altijd voor iedereen goed wou doen. Hij was nog altijd secretaris van de Jan Primusfeesten. Volgend jaar vieren we het 50-jarig bestaan. Ik had het er met hem nog over vorige week. Ik sta er borg voor dat we hem op de volgende editie zullen herdenken”, aldus Jennes. De uitvaartplechtigheid vindt vrijdag plaats in crematorium Hofheide in Holsbeek. De familie vraagt noch om bloemen of kransen maar om een gift voor vzw Rozemarijn, een organisatie die zich inzet voor de begeleiding en opvang voor personen met een handicap. Een laatste groet brengen kan donderdagavond in funerarium Feyaerts in Haacht.