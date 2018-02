Werken nieuwe Kruineikebrug weldra opnieuw van start 24 februari 2018

02u56 0 Haacht De werken aan de nieuwe vaartbrug in Tildonk, die door een betwisting van de bouwvergunning door omwonenden elf maanden lang stillagen, gaan op 5 maart opnieuw van start.

Dat heeft De Vlaamse Waterweg nv - sinds 1 januari de nieuwe, eengemaakte waterwegbeheerder voor Vlaanderen - laten weten. Intussen heeft De Vlaamse Waterweg een nieuwe stedenbouwkundige vergunning verkregen, zodat de werf voor de tweede Kruineikebrug opnieuw kan worden opgestart. De aannemer is alvast begonnen met de aanvoer van materiaal en de (her)inrichting van de werf. De feitelijke werken zullen op maandag 5 maart hervatten. Er zal hierbij gestart worden met de verderzetting van de werkzaamheden aan de zuidelijke oever - de kant Gebroeders Persoonsstraat. Het beweegbaar brugdeel, dat ondertussen klaarligt aan de loskade van de firma Celis in Kampenhout, zal later dit voorjaar ingevaren worden. De bouw en inrichting van de technische bruginstallaties zullen nog tot het einde van dit jaar duren. Volgend jaar wordt in een aparte aanneming de aansluitende wegenis gerealiseerd en wordt de bestaande Kruineikebrug heringericht tot fiets- en voetgangersbrug. De kostprijs voor de bouw van de nieuwe brug bedraagt zo'n twee miljoen euro. (SPK)