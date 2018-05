Werken in Dijkstraat 17 mei 2018

02u34 0

In het kader van graafwerken voor de aanleg van nutsleidingen zal er in de Dijkstraat - de verbindingsweg tussen Haacht en Wespelaar - nog tot 8 juni uitsluitend eenrichtingsverkeer mogelijk zijn. Tussen het kruispunt met de Nieuwstraat en het kruispunt met de Boekweitstraat zal het verkeer enkel in de richting van Haacht kunnen rijden. Een omleiding in de andere rijrichting wordt voorzien via Boekweitstraat en Nieuwstraat.





(SPK)