Werfarbeider naar ziekenhuis na klap op hoofd 30 mei 2018

Aan het Klapgat in Haacht is gistervoormiddag omstreeks 11.15 uur een werfarbeider naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij iets op zijn hoofd had gekregen. De brandweer stuurde een MUG ter plaatse. De man werd geëvacueerd vanop de derde verdieping en met de MUG naar het ziekenhuis gebracht. De man verkeerde nooit in levensgevaar. (ADPW)