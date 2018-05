Wereldrecordpoging 'milkshake drinken' 07 mei 2018

In Tildonk wordt op zondag 27 mei de 63ste editie van de 'Dag van de Aardbei' georganiseerd. De telers die verbonden zijn aan het Koninklijk Nationaal Verbond van Aardbeitelers stellen er dan opnieuw hun mooiste vruchten tentoon. Het evenement op het Domein De Engelenburcht wordt gekoppeld aan een streekmarkt. "Het wordt een dag voor het hele gezin", zegt gedeputeerde Monique Swinnen. "Naast een markt met 35 standhouders en de jaarlijkse aardbeiententoonstelling is er ook heel wat randanimatie. Zo zal er een mobiele kinderboerderij zijn, kunnen kinderen een fruittattoo laten zetten, is er een optreden van Frans' Connection en zijn er huifkartochten en gratis rondleidingen in belevingscentrum 14-18." Om 15 uur onderneemt de KVLV ook een wereldrecordpoging 'aardbeienmilkshake drinken'. Daar zijn minstens tweeduizend deelnemers voor nodig.





